Минск, 12 ноября, 2023, 20:01 — ИА Регнум. Московское «Динамо» одержало победу над минским «Динамо» в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Минске и завершилась со счётом 2:1.

ХК Динамо Минск

В составе московской команды шайбы забросили нападающий Никита Гусев и защитник Бреннан Менелл. У минчан точным броском отметился форвард Владислав Кодола.

На сегодняшний день московское «Динамо» занимает первое место в Западной конференции и в общей турнирной таблице КХЛ, на счету команды 44 очка после 29 матчей. Минское «Динамо» идёт на пятом месте в Западной конференции с 32 очками после 28 игр.

Как ранее сообщало ИА Регнум, ярославский «Локомотив» одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» в матче КХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:1. Дубль оформил нападающий Даниил Бут. «Локомотив» занимает третье место в Западной конференции, на счету команды 38 очков.