Уфа, 12 ноября, 2023, 17:21 — ИА Регнум. Ярославский «Локомотив» одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Петербурге и завершилась со счётом 3:1.

Официальный канал ХК «Локомотив» Ярославль

В начале второго периода хоккеисты «Салавата Юлаева» открыли счёт. Отличился защитник Павел Коледов.

«Локомотив» сумел перевернуть ход игры и победить. Точными бросками отметились нападающий Даниил Бут, оформивший дубль, и защитник Дмитрий Симашев.

На сегодняшний день «Локомотив» занимает третье место в Западной конференции, на счету команды 38 очков после 29 матчей. «Салават Юлаев» идёт на шестом месте в Восточной конференции с 35 очками после 29 игр.

Как сообщало ИА Регнум, 11 ноября санкт-петербургский СКА одержал победу над нижнекамским «Нефтехимиком» в матче КХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:2. СКА занимает шестое место в Западной конференции, на счету команды 30 очков после 28 матчей.