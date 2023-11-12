Киев, 12 ноября, 2023, 19:42 — ИА Регнум. Статья Washington Post о координации подрыва «Северных потоков» украинским полковником Романом Червинским не отражает действительности, заявил 12 ноября бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своём блоге на YouTube.

Иван Шилов ИА Регнум

«Зачем вдруг Washington Post и Spiegel начали запускать такую брехню?» — возмутился эксперт.

По его словам, Украина не в состоянии проводить такие сложные операции.

Как передавало ИА Регнум, 11 ноября газета The Washington Post, ссылаясь на украинских чиновников и европейские источники, сообщила, что украинский полковник Роман Червинский является координатором атаки на «Северные потоки». Он получал приказы от высокопоставленных украинских чиновников, которые докладывали главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному.

Политолог, исполнительный президент Евразийского центра в Вашингтоне, подполковник американской армии в отставке Эрл Расмуссен считает, что операцией по подрыву «Северных потоков» руководили США, по крайней мере играли в ней очень большую роль. Расмуссен согласился с журналистом Сеймуром Хершем, что США сильно замешаны в этом деле и, возможно, спецназ Украины сыграл свою роль.

Херш в феврале опубликовал свое расследование взрывов на «Северных потоках», в котором привёл данные о том, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов.

Президент России Владимир Путин 5 октября на форуме «Валдай» заявил, что США — самый главный выгодополучатель от уничтожения «Северных потоков». Он пояснил, что Вашингтону выгодно отсутствие «Северных потоков», поскольку в Штатах не хотят конкуренции при поставках энергоносителей на европейский рынок.