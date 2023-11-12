Белгород, 12 ноября, 2023, 07:08 — ИА Регнум. В ночь на 12 ноября средствами ПВО была пресечена попытка киевских боевиков совершить террористическую атаку с неба по регионам России. Об этом сообщили в Минобороны.

Иван Шилов ИА Регнум Дроны

Так, по информации ведомства, был уничтожен беспилотник самолётного типа над территорией Белгородской области.

Сведения о последствиях падения БПЛА не уточняются.

Как сообщало ИА Регнум, силы ПВО 11 ноября уничтожили четыре беспилотника самолётного типа над Стародубским округом Брянской области.

ВСУ 10 ноября выпустили по населённым пунктам Белгородской области более 240 боеприпасов.

В селе Журавлёвка с беспилотника было сброшено одно взрывное устройство, один БПЛА противника сбит, также село атаковали с помощью дрона-камикадзе.