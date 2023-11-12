Вашингтон, 12 ноября, 2023, 06:39 — ИА Регнум. Нападающему «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину удалось сократить отставание от канадца-рекордсмена Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за всю историю до 68 голов.

(сс) s.yume Александр Овечкин

38-летний российский форвард отметился дублем в гостевом матче регулярного чемпионата против «Нью-Йорк Айлендерс» (4:1). Он занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

Овечкин довёл общее число своих голов в регулярных чемпионатах до 826 в 1360 матчах.

Рекордсменом лиги является Гретцки — 894 гола в 1487 матчах.

Овечкин повторил рекорд канадца по голам в пустые ворота. Вторую шайбу в этом матче он забросил на 60-й минуте в пустые ворота.

Теперь форвард «Вашингтона» по голам в пустые ворота сравнялся с Уэйном Гретцки и повторил рекорд канадца.

Как сообщало ИА Регнум, хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» на выезде в ночь на 11 ноября обыграли команду «Нью-Джерси Девилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Овечкин прервал серию безрезультативных действий, которая шла три игры подряд, и положил в копилку голевую передачу.

Гол Овечкина в ворота «Миннесоты Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) отменён после видеоповтора. Счёт встречи остался 2:1 в пользу «Вашингтона».