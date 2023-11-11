Токио, 11 ноября, 2023, 19:56 — ИА Регнум. Премьер-министр Японии Фумио Кисида выразил обеспокоенность тем, что Россия и Китай осуществляют воздушное патрулирование над акваторией Японского моря. Об этом 11 ноября сообщило агентство Kyodo.

«Военная активность России и Китая растёт», — сказал Кисида перед военнослужащими воздушных сил самообороны Японии.

Подчеркивается, что Кисида выразил в этой связи обеспокоенность.

Он также добавил, что Япония активизирует разработку ракет большой дальности, которые необходимы для нанесения контрударов по целям на территории потенциального противника в случае его нападения.

Как сообщало ИА Регнум, с 20 по 23 июля в Японском море состоялись совместные российско-китайские военные учения «Север. Взаимодействие-2023». В ходе манёвров моряки отработали противолодочные задачи и морской бой, морское и воздушное конвоирование судов, охрану и оборону отрядов кораблей при стоянке на незащищенном рейде, обеспечение безопасности коммуникаций в акватории и воздушном пространстве. Также корабли провели совместные артиллерийские стрельбы.

В августе в пресс-службе Тихоокеанского флотасообщили, что завершилось третье совместное патрулирование ВМФ России и ВМС Китая в Тихом океане. Оно длилось более трёх недель. Корабли прошли более 6,5 тыс. морских миль через Японское, Охотское, Берингово моря и Тихий океан.