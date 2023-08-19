Москва, 19 августа, 2023, 14:44 — ИА Регнум. Завершилось третье совместное патрулирование ВМФ России и ВМС Китая на Тихом океане, сообщили 19 августа в пресс-службе Тихоокеанского флота (ТОФ).

Отдел Тихоокеанского флота/ТАСС

«Военно-морской флот России и Военно-морские силы Китая завершили третье по счёту совместное патрулирование акватории Тихого океана», — говорится в сообщении.

Там уточнили, что совместное патрулирование длилось более трёх недель. Корабли прошли более 6,5 тыс. морских миль через Японское, Охотское, Берингово моря и Тихий океан.

Всего в рамках совместного патрулирования выполнено более 50 учебно-боевых упражнений, часть из которых — с фактическим применением корабельного оружия, заключили в пресс-службе.

Как передавало ИА Регнум, в конце июля 2023 года корабли ВМФ России и ВМС Китая начали третье совместное морское патрулирование акватории Тихого океана.

Перед экипажами кораблей стояли задачи по укреплению сотрудничества, поддержанию мира и стабильности в регионе, а также мониторинга морской акватории и охраны объектов морской экономической деятельности двух стран.