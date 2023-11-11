Берлин, 11 ноября, 2023, 18:59 — ИА Регнум. Немецкий политик Сара Вагенкнехт заявила в интервью телеканалу ARD, что не хочет становиться председателем партии, над созданием которой она сейчас работает.

Florian Gaertner/PHOTOTHEK/Global Look Press Немецкий политик Сара Вагенкнехт

«Я исхожу из того, что кто-то другой будет председателем партии, потому что у меня нет права сейчас делать и определять всё в этой партии», — сказала она.

В качестве одной из возможных кандидатур на пост председателя Вагенкнехт назвала бывшего сопредседателя фракции «Левые» в бундестаге Амиру Мохамед Али, у которой, по её словам, есть опыт в организационной сфере.

Кроме того, Вагенкнехт исключила возможность партнёрства с партией «Зеленые». Она отметила, что члены этой партии, включая главу МИД ФРГ Анналену Бербок, наносят ущерб стране.

По поводу партнёрства с социал-демократами она сказала, что канцлер Олаф Шольц не является тем человеком, с кем она могла бы прийти к общему знаменателю.

Как сообщало ИА Регнум, Вагенкнехт объявила о выходе из состава партии «Левые» и сообщила о создании новой политической структуры, которая намерена выступать за «здравомыслие и справедливость». На пресс-конференции, посвящённой созданию партии, она заявила, что Германия бедна сырьём, но богата экспортом и благополучие страны в значительной степени зависит от высокой добавленной стоимости.

По её словам, экономическими санкциями Германия отрезала себя от дешевых энергоносителей без ясной альтернативы. Стране нужна новая и экономическая, и внешняя политика, в центре внимания которой будут интересы самой Германии, добавила она.

Кроме того, Вагенкнехт заявила, что антироссийские санкции нанесли больше всего вреда Германии. По её словам, Германия должна снова получать российские энергоносители по трубопроводам, а не дорогостоящими обходными путями из Индии и Бельгии.