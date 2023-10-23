Берлин, 23 октября, 2023, 13:45 — ИА Регнум. Немецкий политик Сара Вагенкнехт 23 октября объявила о выходе из состава партии «Левые» и сообщила о создании новой политической структуры, которая намерена выступать за «здравомыслие и справедливость».

IMAGO/Christoph Hardt/Global Look Press Сара Вагенкнехт

Членами новой партии станут ещё 10 немецких политиков, также покинувшие ряды «Левых» 23 октября. На пресс-конференции, посвящённой созданию новой организации, они отметили, что огромное число граждан Германии сейчас не могут найти «свою» партию, поскольку ни одна из действующих политических структур не выступает за «экономическое здравомыслие» и «социальную справедливость».

«Нам нужно вернуться к политике здравомыслия. Это касается в первую очередь экономической политики. Германия бедна сырьём, но богата экспортом, и наше благополучие в значительной степени зависит от высокой добавленной стоимости. Экономическими санкциями мы отрезали себя от дешевых энергоносителей без ясной альтернативы», — сказала в свою очередь Вагенкнехт.

Она также раскритиковала внешнюю политику нынешних властей Германии, которые, по её словам, отказались от дипломатических усилий и вмешиваются в военные конфликты в разных частях мира посредством поставок оружия. Стране нужна новая и экономическая, и внешняя политика, в центре внимания которой будут интересы самой Германии, добавила Вагенкнехт.

В августе 2023 года сообщалось, что Вагенкнехт, согласно рейтингу, составленному институтом Insa для газеты Bild, вышла на третье место по популярности среди немецких политиков, опередив и канцлера ФРГ Олафа Шольца, и главу МИД Германии Анналену Бербок. Журналисты отмечали, что Вагенкхнет намерена создать собственную партию, сама же политик рассказала, что решение об этом она намерена принять до конца 2023 года.

Как сообщало ИА Регнум ранее, Вагенкнехт в мае 2023 года заявила, что лидер киевского режима Владимир Зеленский «одержим» поставками оружия, что не способствует миру. Вагенкнехт призвала Киев прекратить блокировать возможности для переговоров с Россией и отвергать мирные инициативы других стран. Также она отметила, что немецкие танки не должны использоваться для борьбы с правнуками тех, кого убивали солдаты вермахта.