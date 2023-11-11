Тегеран, 11 ноября, 2023, 17:17 — ИА Регнум. Операция ХАМАС обернулась для США поражением на Ближнем Востоке, их гегемония в этом регионе пала, заявил 11 ноября министр информации (разведки) Ирана Сейид Эсмаил Хатиб.

Yousef Masoud/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Гегемония американской власти, которая оказывала военную, разведывательную, экономическую и политическую поддержку Израилю и заменила ее позорным уходом из региона, пала», — цитирует его агентство IRNA.

По его словам, США потерпели неудачу хуже, чем сам Израиль, и эта большая неудача изменит политические методы Соединённых Штатов на Ближнем Востоке.

Как передавало ИА Регнум, движение ХАМАС призвало лидеров арабского и исламского мира, собирающихся 11 ноября на саммите в Эр-Рияде, принять «историческое решение», способствующее прекращению агрессии Израиля в секторе Газа. Движение призвало лидеров стран задействовать все их возможности для «оказания давления на администрацию США, которая несет прямую ответственность за геноцидальную войну в секторе Газа».

Президент России Владимир Путин назвал палестино-израильский кризис ярким примером провала политики США на Ближнем Востоке, которые пытались монополизировать урегулирование ситуации. Глава государства заявил, что эффективным путём решения конфликта на Ближнем Востоке является создание полноценного палестинского государства.