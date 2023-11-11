Рамалла , 11 ноября, 2023, 15:09 — ИА Регнум. Движение ХАМАС призвало лидеров арабского и исламского мира, собирающихся 11 ноября на саммите в Эр-Рияде, принять «историческое решение», способствующее прекращению агрессии Израиля в секторе Газа, говорится в заявлении организации.

Иван Шилов ИА Регнум

«Призываем во имя уз арабского и исламского братства принять историческое и твердое решение, которое позволит немедленно остановить сионистскую агрессию против сектора Газа», — говорится в заявлении.

Движение призвало лидеров стран задействовать все их возможности для «оказания давления на администрацию США, которая несет прямую ответственность за геноцидальную войну в секторе Газа».

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин назвал палестино-израильский кризис ярким примером провала политики США на Ближнем Востоке, которые пытались монополизировать урегулирование ситуации.

Глава государства заявил, что эффективным путём решения конфликта на Ближнем Востоке является создание полноценного палестинского государства.

В администрации Белого дома опасаются, что длительная военная кампания Израиля в Газе может спровоцировать более широкомасштабный конфликт на Ближнем Востоке, а США и Израилю грозит изоляция, так как весь мир призывает к прекращению огня. По словам американских чиновников, силовой ответ Израиля на нападения ХАМАС усилил сочувствие во всём мире к палестинскому вопросу.