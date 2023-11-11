* — СМИ, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 11 ноября, 2023, 17:14 — ИА Регнум. Столичная прокуратура проверяет блогера и журналиста Юрия Дудя (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) по статье о дискредитации Вооружённых сил России после интервью с Викторией и Вадимом Цыгановыми, сообщили 11 ноября ТАСС в правоохранительных органах.

Александр Вильф/РИА Новости Юрий Дудь (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом)

«В настоящее время прокуратура Москвы проводит проверку в отношении журналиста Юрия Александровича Дудя на наличие преступления, предусмотренного ст. 280.3 УК РФ», — сказал он, добавив, что проверка будет проходить до начала декабря, в случае необходимости её проведение будет продлено.

Поводом для проверки, отметил собеседник агентства, стало поступившее обращение от общественника после публикации интервью журналиста с Викторией и Вадимом Цыгановыми, опубликованное на YouTube.

Ранее в прокуратуру с просьбой проверить Дудя по статье о дискредитации ВС России обращался глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Он отмечал, что журналист в течение всего интервью Цыгановых, которое длилось более трёх часов, в «циничной и уничижительной форме» выражал своё мнение о действиях российской армии на территории Украины, а также непосредственно о президенте РФ и представителях государственных структур.

По словам Бородина, учитывая публичность высказываний Дудя, дискредитирующих ВС РФ, есть основания привлечь его к уголовной ответственности.

Как передавало ИА Регнум, ранее стало известно, что следователи проверяют писателя Дмитрия Быкова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) по статье о дискредитации Вооружённых сил России.

А в октябре Басманный суд Москвы заочно приговорил бывшего редактора Первого канала Марину Овсянникову к восьми с половиной годам лишения свободы. Суд признал её виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации).