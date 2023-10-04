Москва, 4 октября, 2023, 09:46 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы заочно приговорил бывшего редактора Первого канала Марину Овсянникову к 8,5 года лишения свободы, сообщили в столичной прокуратуре.

MAXIM SHIPENKOV/EPA/TASS Бывший редактор Первого канала Марина Овсянникова в Басманном суде

«Назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении.

Суд признал Овсянникову виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации).

Помимо этого, Овсянникову лишили права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и информационно-телекоммуникационных сетей сроком на четыре года.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2022 года Басманный суд отправил под домашний арест бывшую сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову по делу о распространении фейков про российские Вооруженные силы. Поводом для возбуждения дела послужил её одиночный пикет на Софийской набережной в Москве. У бывшего редактора «Первого канала» в августе также прошли обыски. Перед этим её несколько раз штрафовали по статье о дискредитации российской армии. Овсянникова должна была находиться под домашним арестом до 9 октября.

В марте 2022 года Овсянникова вышла в студию с плакатом на русском и английском языках в прямом эфире программы «Время». После этого инцидента Первый канал начал проверку, по итогам которой её уволили.