* Быкова — запрещённая в России организация

Москва, 9 октября, 2023, 17:02 — ИА Регнум. Следователи проверяют писателя Дмитрия Быкова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) по статье о дискредитации Вооруженных сил России, сообщает 9 октября «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press Дмитрий Быков (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

«Проверка проводится СК РФ на основании обращения о неправомерных высказываниях писателя о ВС РФ», — сказал собеседник агентства.

Как сообщало ИА Регнум, Быков был внесён Минюстом в реестр иностранных агентов 29 июля 2022 года. На сайте ведомства тогда не уточнили причины внесения в реестр писателя.

Ранее Басманный суд Москвы заочно приговорил бывшего редактора Первого канала Марину Овсянникову к восьми с половиной годам лишения свободы.

Суд признал её виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации).