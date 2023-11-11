Магадан, 11 ноября, 2023, 17:18 — ИА Регнум. Сотрудники патрульно-постовой службы в Магадане спасли годовалого мальчика, оставленного матерью в закрытом автомобиле в 20-градусный мороз. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Иван Шилов ИА REGNUM

Поздним вечером патрульные увидели возле одного из домов на проспекте Ленина мужчину, который жестами привлекал к себе внимание. Полицейским он рассказал, что во дворе уже довольно давно стоит машина с запертым внутри маленьким ребёнком.

Полицейские Клим Клименко, Олег Кудряшов и Елена Латыпова подошли к машине и увидели, что двигатель заглушен, дверь заперта, а громко плачущий на пассажирском сиденье мальчик полураздет. Они сообщили о происходящем в дежурную часть и вызвали скорую помощь, после чего разбили стекло, взяли ребёнка и перенесли его в патрульный автомобиль.

«Оказавшись в тёплой полицейской машине, тот сразу успокоился», — отметила Волк.

Мальчика, которому оказалось меньше двух лет, укутали пледами, которые были с ним в машине, и включили для него мультфильмы. Потом ребёнка передали прибывшим медикам, те отвезли его в больницу, рассказали патрульные.

Личность матери установили. Выяснилось, что она приехала в Магадан устраиваться на работу. Дать пояснения сотрудникам отделения по делам несовершеннолетних женщина отказалась.

По данному факту проводится проверка. Мужчину, который сообщил полицейским о запертом мальчике, решено поощрить.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Красноярском крае 25-летняя женщина на сутки оставила своих детей в возрасте одного года, пяти и восьми лет в комнате общежития. Еды у детей не было, соседи их накормили и вызвали полицию. Детей поместили в специализированные учреждения, в отношении матери составили протокол о неисполнении родительских обязанностей.