Железногорск, Красноярский край, 11 ноября, 2023, 12:40 — ИА Регнум. Жительница города Железногорска на сутки оставила трёх маленьких детей в комнате одного из общежитий, еды у них не было. Об этом сообщает 11 ноября пресс-служба управления МВД России по Красноярскому краю в Telegram-канале.

Florian Kopp/imageBROKER.com/Global Look Press

Накануне в полицию обратилась соседка этой семьи. Она рассказала, что в общежитии без присмотра находятся дети в возрасте одного года, пяти и восьми лет. Их 25-летняя мать отсутствует.

Выяснилось, что дети почти сутки были одни в незапертой комнате. Сотрудники отделения по делам несовершеннолетних поместили детей в специализированные учреждения.

«Несколько раз соседи кормили голодных детей своими продуктами, помогли им одеться», — отметили в полиции.

Мать детей рассказала, что распивала в гостях у подруги спиртные напитки и «случайно заснула». Дома у неё в холодильнике не было никакой еды, кроме кочанов капусты.

В отношении женщины составили административный протокол по статье о неисполнении родительских обязанностей (5.35 КоАП РФ). Жизни и здоровью детей ничего не угрожает.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Москве в одном из жилых домов обнаружили в мусороприёмнике новорождённого младенца. Его доставили в больницу с признаками переохлаждения и небольшими ссадинами. Полицейские быстро нашли мать, которая таким образом пыталась избавиться от ребёнка. Возбуждено уголовное дело.