Москва, 11 ноября, 2023, 14:15 — ИА Регнум. Потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) на донецком направлении составили до 305 военных. Об этом сообщил 11 ноября официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Павел Лисицын/ РИА Новости

«Потери ВСУ на донецком направлении составили 305 военных убитыми и ранеными. На донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили три атаки противника и нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Васюковка, Раздоловка и Клещеевка Донецкой Народной Республики», — сказал Конашенков.

Как передавало ИА Регнум, на запорожском направлении за неделю ВСУ потеряли до 495 военных. Кроме того, в районах населённых пунктов Малая Токмачка и Степовое Запорожской области нанесено огневое поражение живой силе и технике 33-й, 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ. Потери противника за неделю составили до 495-ти военнослужащих, пять танков, 32 боевые бронированные машины, 13 автомобилей, а также шесть орудий полевой артиллерии, уточнил представитель российского военного ведомства.

Минобороны также ранее сообщило, что за неделю ВСУ потеряли на донецком направлении свыше 1590 военнослужащих, три танка, 14 боевых бронированных машин, 17 орудий полевой артиллерии, три боевые машины РСЗО и 32 автомобиля противника. Было отмечено, что на этом направлении Южная группировка войск нанесла огневое поражение живой силе и технике противника около населённых пунктов Андреевка, Курдюмовка, Марьинка, Богдановка и Клещеевка в ДНР, а за минувшую неделю на донецком направлении российские подразделения отразили 16 атак украинской армии.