Киев, 11 ноября, 2023, 00:38 — ИА Регнум. На Украине в ночь с 10 на 11 ноября взрывы были слышны в Киевской области. Об этом сообщило издание Klymenko. Time.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Известно о нескольких прозвучавших взрывах. Других подробностей не приводится.

Ранее серия взрывов прогремела в Одессе.

Как сообщало ИА Регнум, припортовая инфраструктура Одесской области Украины вечером 10 ноября попала под удар противокорабельной ракеты.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в ряде областей Украины объявлена воздушная тревога.

с 10 октября 2022 года ВС России наносят удары по украинской инфраструктуре, включая объекты энергетики, военной промышленности и связи. Удары стали ответом на теракт на Крымском мосту, организованный, по данным российских властей, спецслужбами Украины.