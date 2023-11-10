* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 10 ноября, 2023, 21:18 — ИА Регнум. Реестр иноагентов расширен на четыре позиции в соответствии с распоряжениями Минюста России. Об этом сообщает 10 ноября пресс-служба министерства.

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

В список попали псковский политик, историк Алексей Малов (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и журналист Сергей Колдобский (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом).

В Минюсте пояснили, что проживающий за границей Малов, в частности, распространял недостоверную информацию о решениях российских властей и проводимой ими политике. Корреспондент иностранного издания Колдобский занимался формированием негативного образа России, сотрудничал со СМИ — иноагентом.

В реестр также включены проект «Гроза» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) и интернет-издание «Кедр. медиа» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).

Как сообщало ИА Регнум, 3 ноября Минюст включил в реестр журналиста Дмитрия Губина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и ещё четырёх человек.