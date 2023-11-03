* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 3 ноября, 2023, 21:14 — ИА Регнум. Журналиста Дмитрия Губина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и ещё четырёх человек включили в реестр иноагентов 3 ноября. Об этом сообщили в Минюсте России.

«Третьего ноября в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Д. П. Губин, Д. С. Еловский, К. В. Качур, А. А. Солдатов, М. В. Снеговая», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что журналист участвовал в создании и распространял материалы иноагентов, а также недостоверные сведения, порочащие образ страны и критиковал ВС России.

Как сообщало ИА Регнум 21 октября, бывшего замминистра иностранных дел России Георгия Кунадзе (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) признали иноагентом. В соответствующий реестр его внесли в соответствии с распоряжением Министерства юстиции. Кунадзе занимался распространением недостоверной информации о принимаемых российскими властями решениях, проводимой ими политике, а также о действиях Вооружённых сил РФ. Кроме того, бывший дипломат регулярно выступал в качестве участника на информационных площадках иностранных структур.