Тюмень, 10 ноября, 2023, 16:08 — ИА Регнум. Три самолёта, летевшие в Тюмень, из-за тумана отправлены на запасной аэропорт в Екатеринбург. Об этом 10 ноября сообщила пресс-служба тюменского аэропорта Рощино.

Маским Слуцкий/ТАСС Аэропорт. Тюмень

«По метеоусловиям Тюмени (туман) на прилет задержаны рейсы: «Ютэйр» 463 — Москва (Внуково), «Ютэйр» 762 — Дубай, «Ютэйр» 4346 — Красноселькуп», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все рейсы находятся на запасном аэродроме в Кольцово (Екатеринбург).

На табло аэропорта указано, что в Тюмени задерживается прилёт 15 рейсов.

Как передавало ИА Регнум, самолёт авиакомпании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Екатеринбург, из-за погодных условий не смог приземлиться в аэропорту «Кольцово» и направился в Казань. Пилот сообщил пассажирам, что погодные условия не позволяют совершить посадку. Позднее командир воздушного судна сообщил, что у самолёта не хватит топлива, чтобы продолжать кружить над «Кольцово» в ожидании нормализации метеоусловий, и лайнер направляется в Казань.