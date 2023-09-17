Казань, 17 сентября, 2023, 13:12 — ИА Регнум. Самолёт авиакомпании «Аэрофлот», следовавший утром 17 сентября из Москвы в Екатеринбург, из-за погодных условий не смог приземлиться в аэропорту «Кольцово» и направился в Казань.

Илья Наймушин/РИА Новости

Посадка в аэропорту Екатеринбурга должна была быть осуществлена в 02:50 по местному времени, однако пилот сообщил пассажирам, что погодные условия не позволяют этого сделать, сообщил портал E1 со ссылкой на пассажиров.

Позднее командир воздушного судна сообщил, что у самолёта не хватит топлива, чтобы продолжать кружить над «Кольцово» в ожидании нормализации метеоусловий, и лайнер направляется в Казань.

«Пилот сказал, что нам не хватает топлива, чтобы ждать погодных условий — и мы летим на запасной аэропорт в Казань. Приземлились, нас уже больше часа не выпускают из самолёта», — цитирует издание сообщение пассажира.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 12 сентября лайнер Airbus A320, летевший из Сочи в Омск, аварийно приземлился на пшеничное поле в Новосибирской области. В результате аварийной посадки никто не пострадал. Площадку для экстренной посадки капитан воздушного судна Сергей Белов и второй пилот Эдуард Семенов выбирали с воздуха. Эвакуация происходила в Убинском районе при помощи надувных трапов.

В марте 2023 года сообщалось, что следовавший из Петербурга в Турцию и потерявший курс частный самолёт доставил пассажиров в место назначения. Ранее воздушное судно вынужденно совершало посадку в Будапеште. Её объяснили туманом, из-за которого пилоты сбились с курса. Это приземление российского самолёта в Венгрии стало первым с момента введения антироссийских санкций.