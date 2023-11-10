Скадовск, Херсонская область, 10 ноября, 2023, 15:13 — ИА Регнум. Число жертв удара ВСУ по Скадовску возросло до 10, сообщил источник ИА Регнум.

Алексей Коновалов/ТАСС

По данным собеседника агентства, в результате украинского удара по частному домовладению получили ранения 11 человек, погибли 10.

ВСУ произвели ракетный обстрел города Скадовска в Херсонской области 9 ноября. Одну ракету сбила российская система противовоздушной обороны, вторая ракета попала в частный сектор, в результате были повреждены несколько домов.

По факту обстрела следственными органами в Херсонской области было возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство). В ночь на 10 ноября ВСУ нанесли по Скадовску ещё один ракетный удар, предварительно, из HIMARS. Три ракеты сбила система ПВО, одна попала в пустующий дом. Никто не пострадал.