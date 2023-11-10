Лос-Анджелес, США, 10 ноября, 2023, 14:03 — ИА Регнум. Российского хоккеиста «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина отправили в нокдаун во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Лос-Анджелес Кингз».

Eric Canha\Zuma\TASS Евгений Малкин

В первом периоде произошла стычка между защитником «Лос-Анджелеса» Адрианом Кемпе и защитником «Пингвинз» Крисом Летангом, а затем к потасовке подключился Малкин. Кемпе несколько раз ударил российского игрока по голове, после чего тот упал на лёд. Через несколько секунд он поднялся.

Матч завершился со счётом 4:3 в пользу «Питтсбурга», Малкин отдал результативную передачу.

В текущем сезоне Малкин сыграл 12 матчей, в которых забросил семь шайб и отдал семь голевых передач. «Питтсбург» занимает 13-е место в Восточной конференции с 12 очками.

Как сообщало ИА Регнум, российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вступил в потасовку в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом». В середине второго периода Овечкин нанёс бросок после выигранного вбрасывания и пытался сыграть на добивании, но ему помешали защитники соперника. После этого началась потасовка, которая так и не переросла в массовую драку.