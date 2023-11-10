Москва, 10 ноября, 2023, 13:37 — ИА Регнум. В Государственную думу внесли пакет законопроектов об уголовной ответственности за правонарушения, совершённые при выполнении боевых задач в составе добровольческих формирований. Соответствующий законопроект опубликован в думской электронной базе.

Александр Река/ТАСС

«Законопроектом предлагается предусмотреть для граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, ответственность за уголовные правонарушения, совершённые при выполнении задач в составе указанных формирований», — отмечается в пояснительной записке к документу.

Также законопроектом учитываются различия правового статуса военных и добровольцев, при распространении на последних статей Уголовного кодекса, посвящённых преступлениям против военной службы.

Законопроектом также вносятся изменения в Уголовно-процессульный кодекс, предусматривающие процессуальный порядок привлечения добровольцев к уголовной ответственности за преступления, ответственность за которые наступает в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий. Кроме того, предлагается определить подсудность уголовных дел, связанных с добровольцами, к военным судам.

Как сообщало ИА Регнум, 3 августа президент России Владимир Путин подписал указ об обязательном государственном страховании жизни и здоровья добровольцев, которые участвуют в спецоперации на Украине.

В указе уточняется, что речь идёт о добровольцах, которые заключили контракт в периоды мобилизации, военного положения, военного времени. Также к ним относятся добровольцы, ушедшие служить при возникновении вооружённых конфликтов, проведении контртеррористических операций, а также при использовании армии за пределами России.

25 августа Путин подписал указ о приведении к присяге отдельных лиц, в число которых входят воины-добровольцы и участники теробороны.

В документе указывается, что речь идет об участниках добровольческих формирований и иных лицах, которые содействуют Вооружённым силам России и участвуют в выполнении задач в зоне СВО, работниках центра специального назначения «Охрана» Запорожской области и других созданных в период военного положения в регионах предприятий, а также привлекаемых к территориальной обороне.