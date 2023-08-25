Москва, 25 августа, 2023, 15:46 — ИА Регнум. Указ о приведении к присяге отдельных лиц, в число которых входят воины-добровольцы и участники теробороны, подписал президент России Владимир Путин. Документ 25 августа опубликован на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА Регнум

В документе указывается, что речь идет об участниках добровольческих формирований и иных лицах, которые содействуют Вооружённым сила России и участвую в зоне СВО, работники центра специального назначения «Охрана» Запорожской области и других созданных в период военного положения в регионах предприятий, а также привлекаемые к территориальной обороне.

Указом установили текст присяги: «Я (фамилия, имя, отчество) торжественно присягаю на верность Российской Федерации, обязуюсь свято соблюдать Конституцию Российской Федерации, строго выполнять приказы командиров и начальников, добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности. Клянусь быть преданным Российской Федерации, мужественно защищать ее независимость и конституционный строй».

Лицам, ранее приведённым к воинской присяге во время военной службы в российской или советской армии, повторно принимать присягу не надо.

Федеральным органам власти, где предусмотрена военная служба, и глава регионов поручается обеспечение связанных с присягой мероприятий. Указ вступает в силу со дня официального опубликования.

Как сообщало ИА Регнум, 23 августа Путин в Курске по случаю празднования 80-летия победы Красной армии в Курской битве вручил звёзды Героев России и другие государственные награды отличившимся в зоне СВО бойцам. Глава государства подчеркнул, что всех участников спецоперации отличают преданность Родине и верность воинской присяге.

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