Москва, 29 сентября, 2023, 10:49 — ИА Регнум. Два военных ВСУ застрелили сослуживца, чтобы попасть в российский плен, сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, в районе населённого пункта Новосёловское ВС России нанесли огневое поражение украинским войскам в ходе боевых действий по взводному опорному пункту. В результате противник потерял большую часть военных.

При захвате позиций ВСУ российские военные обнаружили троих выживших, им предложили сдаться. Один из украинских бойцов попытался воспрепятствовать этому, его застрелили сослуживцы, добавил Марочко.

«После первичного допроса выяснилось, что ликвидированный боевик был участником АТО и хвастался, что занимался пытками местного населения оккупированной части ЛНР», — написал он в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, с середины лета уже около 10 тыс. военнослужащих ВСУ воспользовались специальной открытой частотой 149.200 «Волга» и сдались в плен.

При сдаче в плен на направлении Сватово — Кременная солдаты ВСУ принесли с собой ящик с боеприпасами, а также три пулемёта западного производства.

В Минобороны России ранее сообщили о том, что украинские военные принимают решение сдаться в плен у Работино и Пятихаток, где ВСУ предпринимают безуспешные попытки атаковать. Одной из главных причин такого шага становится безысходность от понимания того, что возможности поставляемой Западом боевой техники преувеличены.