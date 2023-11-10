10 ноября, 2023, 12:50 — ИА Регнум. Курская область стала вторым регионом России, в котором частные клиники отказались от проведения абортов. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Андрей Белостоцкий на круглом столе в областном перинатальном центре.

Александр Рюмин/ТАСС

«Мы — второй субъект Российской Федерации, где коммерческие организации здравоохранения отказались от пункта лицензии о химическом прерывании беременности», — сказал Белостоцкий.

По его словам, теперь 92% женщин, решившихся сделать аборт, будут находиться в государственных клиниках. Там с ними ведётся активная работа — проводится анкетирование, чтобы выяснить причины решения о прерывании беременности, женщинам дают им время на раздумье.

Замгубернатора отметил, что власти региона активно участвуют в том, чтобы сохранить жизнь каждого ребёнка.

По его словам, из пяти клиник, имеющих лицензию на проведение абортов, четыре уже отказались. Ожидается, что оставшееся медучреждение сделает это в ближайшее время.

Как передавало ИА Регнум, 9 ноября министр здравоохранения Крыма Константин Скорупский сообщил, что частные клиники региона официально уведомили республиканский минздрав о добровольном отказе от проведения абортов. Таким образом, по его словам, в Крыму искусственное прерывание беременности будет теперь проводиться только в государственных медучреждениях.

3 ноября президент России Владимир Путин на встрече с членами Общественной палаты РФ назвал острой проблему абортов. Глава государства отметил, что существуют разные варианты её решения — например, ограничивать продажу препаратов, прерывающих беременность, улучшать социально-экономическое положение в стране, повышать уровень благосостояния, соцобслуживания, помощи молодым семьям по приобретению жилья, материальной помощи молодым студенческим семьям.