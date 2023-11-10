Москва, 10 ноября, 2023, 12:13 — ИА Регнум. Российская государственная компания «Рособоронэкспорт» (входит в «Ростех») впервые представит на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2023 новейшее вооружение для истребителей 5-го поколения, включая крылатую ракету Х-69, заявил генеральный директор компании Александр Михеев.

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«Рособоронэкспорт» в 2023 году впервые представит здесь военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А (Э), новейшее вооружение для истребителей 5-го поколения, в том числе авиационные управляемые ракеты класса «воздух-воздух» РВВ-МД2 и РВВ-БД, крылатую ракету Х-69», — цитирует его ТАСС.

Также на выставке представят боевой вертолёт Ка-52 с линейкой авиационных средств поражения, которая доказала свою эффективность в противодействии современной бронетехнике в реальных боевых условиях.

Ранее директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберёзкин в беседе с ИА Регнум рассказал, что Россия действительно смогла обогнать и превзойти страны НАТО в определённых сферах военного производства. В период 1990-х годов прошлого столетия производство противовоздушных и противоракетных оборудований на территории Российской Федерации ослабло. И только во втором десятилетии этого века ситуация начала стремительно меняться не в пользу Запада.

В России создали новые аэрозольные боеприпасы, которые способны скрывать военную технику от высокоточного оружия с радиолокационным наведением. Системам наведения высокоточных боеприпасов во время их следования к цели необходимо «уточнять» свой маршрут — «видеть» свою цель, однако новая аэрозольная завеса не даёт такой системе этого делать.