Санкт-Петербург, 10 ноября, 2023, 00:18 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге после жалоб активистов выступление группы Zero People в клубе «Космонавт» сорвали сотрудники ОМОНа, сообщил 9 ноября телеканал 78.ru.

Rosguard.gov.ru ОМОН

Силовики нагрянули на подпольный концерт группы по причине антироссийских высказываний музыкантов. Очевидцы утверждают, что ОМОН сначала вывел из клуба несовершеннолетних, а затем у слушателей стали проверять документы. После этого люди начали покидать мероприятие.

Самих музыкантов группы — Александра Красовицкого и Александра Заранкина, по данным телеканала, забрали в полицию.

Сорванный концерт не стал единичным случаем. Летом после жалоб общественников выступления группы не состоялись в Хабаровске и Владивостоке.

Как сообщало ИА Регнум, в августе в Ереване отменили концерт группы Little Big. Организаторы объяснили решение тем, что якобы не могут гарантировать безопасность посетителям концерта.

Ранее жители Армении обратились в генпрокуратуру, требуя возбудить уголовное дело в отношении солиста группы Ильи Прусикина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). По словам авторов обращения, музыкант оскорбил религиозные чувства христиан.