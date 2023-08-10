Ереван, 10 августа, 2023, 18:53 — ИА Регнум. Концерт Little Big, запланированный в Ереване на 12 августа, отменили. Объявление об этом разместили на странице группы Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

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«Мы очень сожалеем о возникшей ситуации и приносим свои извинения», — говорится в сообщении.

Организаторы объяснили решение тем, что якобы не могут гарантировать безопасность посетителям концерта.

Ранее в Армении сообщили, что 1257 жителей республики подписали обращение в генпрокуратуру, требуя возбудить уголовное дело в отношении солиста Little Big Ильи Прусикина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Авторы обращения отметили, что он оскорбил религиозные чувства христиан.

Как сообщало ИА Регнум, в январе 2023 года в Сети вышел ролик, где солист Little Big катается на скейтборде в виде креста. Многие пользователи осудили певца за это.

Концерт Little Big отменили на Бали. Группа анонсировала выступление на 16 марта, но за день до него объявила о переносе на месяц.

Группа Little Big покинула Россию в июне 2022 года, осудив специальную военную операцию на Украине.