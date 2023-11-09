Лос-Анджелес, США, 9 ноября, 2023, 11:43 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский обратился к бывшему президенту США Дональду Трампу из-за «панического отчаяния». Об этом заявила журналистка американского издания The American Thinker Оливия Мюррей в своей статье.

IMAGO/Dominik Butzmann/Global Look Press Президент Украины Владимир Зеленский

«Несколько дней назад Зеленский дал интервью каналу NBC, и это было обычное выступление, за исключением одного момента: паническое отчаяние украинского лидера было более ощутимым, чем обычно», — сказано в публикации.

По мнению Мюррей, Зеленский захотел встретиться с Трампом, так как ощущает возможность «неминуемой катастрофы», отметив, что до этого Зеленский был «золотым ребенком» политического истеблишмента США, который выставлял его напоказ как «выдающегося, компетентного и достойного командира, получающего бесконечные похвалы», но в ответ на это Зеленский начал негласно угрожать западным странам из-за недостаточной финансовой помощи.

«Он похож на неистового наркомана, жаждущего очередной дозы наркотиков и обещающего погасить кредит, если только у него будут деньги», — сказано в заключении.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава киевского режима пригласил экс-президента США Дональда Трампа приехать в Киев, где он объяснит бывшему американскому лидеру невозможность урегулировать конфликт с Россией за сутки. По его словам, если Трамп сможет приехать в Киев, ему «понадобится 24 минуты, чтобы объяснить экс-президенту США, что он не может управлять этой войной». Однако позже Трамп отказал Зеленскому в просьбе посетить страну, уточнив, что лидером киевского режима в настоящее время «занимается» администрация Джо Байдена и он не хотел бы создать конфликт интересов.