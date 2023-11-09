Париж, 9 ноября, 2023, 10:50 — ИА Регнум. Франция должна выйти из Евросоюза и отдать своё место Украине. Об этом 9 ноября заявил глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он отметил, что Евросоюз сообщил главе киевского режима Владимиру Зеленскому, что Украина может присоединиться к организации.

«Давайте оставим место Украине и как можно скорее уйдём! Пусть ЕС сам справляется с Украиной», — написал Филиппо.

Политик добавил, что решение начать переговоры о вступлении нищей и подверженной коррупцией Украины является колоссальным безумием, которое только ухудшит положение дел в ЕС.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 8 ноября Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС начать переговоры с Украиной и Молдавией о вступлении в Евросоюз при соблюдении ряда условий. Отмечается, что для вступления в ЕС Украина должна завершить переговоры по реформированию политической, экономической, общественной и культурной жизни страны.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что фактические сроки вступления Украины в Евросоюз зависят от реформ, которые проведёт Киев, а также от принципа «членства по заслугам».