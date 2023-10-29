Дамаск, 29 октября, 2023, 10:18 — ИА Регнум. Американская военная база в Эш-Шаддади на северо-востоке сирийской провинции Хасеке подверглась атаке БПЛА, передаёт телеканал Al Mayadeen.

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что ответственность за нападение взяло на себя движение «Исламское сопротивление Ирака», в которое входят шиитские вооружённые формирования.

Как сообщало ИА Регнум, ранее беспилотники атаковали американскую военную базу на востоке Сирии в районе нефтяного месторождения Эль-Омар. После атаки на территории базы прогремели несколько взрывов. Кроме того, беспилотные летательные аппараты атаковали базу США в Эш-Шаддади на юге провинции Хасеке.

Ответственность за нападения взяло на себя движение «Исламское сопротивление Ирака», в него входят бойцы шиитских вооружённых отрядов, воевавших против террористов из группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).