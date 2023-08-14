Стамбул, Турция, 14 августа, 2023, 13:04 — ИА Регнум. На верфи в Стамбуле прогремел взрыв на судне, сообщает 14 августа газета Milliyet.

SEDAT SUNA/EPA/ТАСС

«Взрыв прогремел в отсеке для отходов судна на верфи в Тузле в 10:30 (совпадает с мск. — Прим. ред.)», — пишет газета.

Отмечается, что в одном из отсеков произошло сжатие газа. В результате один рабочий погиб, второй получил лёгкие ранения.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА Регнум, 7 августа в турецком порту Дериндже при погрузке зерна в элеваторы с одного из сухогрузов прогремел взрыв. Пострадали 12 человек, двое получили тяжёлые травмы, взрыв повредил 13 из 16 элеваторов.

По версии главы провинции Седдара Явуза, причиной взрыва могла стать детонация зерновой взвеси при загрузке пшеницы.