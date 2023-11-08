Москва, 8 ноября, 2023, 15:15 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы арестовал замглавы МВД Дагестана Руфата Исмаилова до 2 января по делу о получении взяток и превышении полномочий с применением насилия.

Детально

Защита замглавы МВД Дагестана просила отпустить его под залог в 5 млн рублей.

«Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить, избрать Исмаилову меру пресечения в виде заключения под стражу до 2 января 2024 года включительно», — постановил судья.

Как рассказала в суде следователь, Исмаилову и его подчинённому вменяют взятки на 300 тыс. и 1 млн рублей. Кроме того, замглавы МВД Дагестана требовал от бизнесмена вернуть 100 млн рублей, переданные ему на покупку оборудования для майнинга.

О задержании Исмаилова сообщили накануне в пресс-службе УФСБ по Дагестану. В его рабочем кабинете и в доме прошли обыски. Ему, а также заместителю начальника следственного управления МВД по Дагестану Абдулгапурову Д. К. предъявлены обвинения в совершении двух преступлений по ч. 5 ст. 290 (получение взятки в крупном размере) и ч. 3 ст. 286 (превышение полномочий группой лиц из корыстной заинтересованности) УК РФ.

«Абдулгапуров совместно с Исмаиловым и неустановленными должностными лицами получил взятку в сумме 300 тысяч рублей за отказ в возбуждении уголовного дела по факту незаконного строительства дома и 1 млн рублей за принятие положительного процессуального решения за распределение бюджетных средств материнского капитала», — рассказала следователь в суде.

При этом в 2022 году Исмаилов и Абдулгапуров решили вложить в криптовалюту имеющиеся в их распоряжении 100 млн рублей, которые они передали гражданину Фролову для приобретения оборудования для майнинга, но затем из-за того, что бизнесмен якобы стал уклоняться от своих обязательств, высокопоставленные полицейские инициировали его уголовное преследование «по заявлениям подставных потерпевших в целях оказания давления и возврата» средств.

Это не первое громкое коррупционное дело в Дагестане.2 октября в республике задержали главу города Кизилюрта Магомеда Магомедова. В мэрии прошли следственные действия. Предположительно, задержание связано с работой Магомедова на посту министра спорта республики, который он занимал с 2012 по 2021 год.

Следственное управление СКР по Дагестану 18 октября сообщило о задержании бывшего заместителя министра здравоохранения республики Мазая Рамазанова в рамках дела о получении взяток.