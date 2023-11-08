Париж, 8 ноября, 2023, 12:49 — ИА Регнум. С начала спецоперации в феврале 2022 года ВСУ потеряли как минимум 200 тыс. солдат и офицеров. Об этом пишет французская газета Liberation.

Иван Шилов ИА Регнум

«Готовясь к новой зиме, украинская армия должна постоянно пополнять свои подразделения», — говорится в материале.

По сведениям газеты, с 24 февраля прошлого года украинская армия потеряла не менее 200 тыс. бойцов.

По данным издания, ВСУ надеялись быстро провести летнее контрнаступление на запорожском направлении, но потерпели поражение.

Как передавало ИА Регнум, ранее президент России Владимир Путин сообщал, что общие потери ВСУ с начала широко анонсированного «контрнаступа» составили 90 тысяч человек. ВСУ также лишись 557 танков и почти 1900 единиц прочей бронетехники различных классов.

Бывший дипломат США Час Фриман заявил, что у ВСУ закончилось «пушечное мясо», которое они могли бы использовать для наступления. Он отметил, что в связи с этим Украине грозит потеря ещё больших территорий. Кроме того, Фриман обратил внимание на «серьёзные разногласия» внутри НАТО, проявившиеся на фоне провала наступления ВСУ.

По словам бывшего сотрудника ЦРУ Ларри Джонсона,глава киевского режима Владимир Зеленский отдаёт приказы, невыполнимые для ВСУ. По его словам, у Украины уже нет шансов изменить ситуацию и мир становится свидетелем медленной гибели киевского режима.