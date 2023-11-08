Вашингтон, 8 ноября, 2023, 10:58 — ИА Регнум. Украина становится серьёзной проблемой для Европы. Об этом сообщает издание Politico.

Иван Шилов ИА Регнум

Автор материала обратил внимание на то, что поскольку дверь в НАТО закрыта для Украины, по крайней мере, пока продолжается конфликт, Евросоюзу неизбежно придётся нести ещё большее бремя за будущее этой страны.

В материале говорится о том, что это связано с идеями европейских политиков о присоединении Украины к ЕС, при этом, как указал автор, чем больше разговоров идёт об этом, тем сложнее воплотить в жизнь эту идею.

Немецкий политолог Кай-Олафа Ланга, слова которого приводит издание, высказал мнение о том, что солидарность с Украиной и геополитические соображения будут продолжать играть свою роль, но так как последствия расширения для функционирования Евросоюза становятся всё более очевидными, силы сомнений и торможения в сообществе будут усиливаться.

Издание отметило, что в Европе растёт пессимизм по поводу быстрого расширения Евросоюза, особенно, с учётом перспектив вступления в него опустошённой Украины.

Как передавало ИА Регнум, лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен добивается гибели европейских стран, в том числе и Франции, настаивая на вступлении Украины в Евросоюз. Политик напомнил, что скоро ЕК опубликует отчёт, официально призывающий к началу переговоров о вступлении Украины в ЕС. Он считает, что Франции нужно выйти из Евросоюза, пока ещё не поздно.

Представители Еврокомиссии встретятся, чтобы завершить работу над текстом решения с рекомендацией формально начать переговоры о членстве Украины.

В частности, ожидается, что ЕК даст рекомендацию странам — членам Евросоюза начать формальные переговоры с Киевом после проведения реформ и принятия правовых норм в части антикоррупционного законодательства, деолигархизации, а также защиты прав национальных меньшинств.