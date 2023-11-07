Брюссель, 7 ноября, 2023, 15:19 — ИА Регнум. Еврокомиссия утвердит текст рекомендации начать формальные переговоры с Киевом об условиях вхождения Украины в состав Евросоюза. Об этом 7 ноября сообщило агентство Bloomberg.

ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

Отмечается, что представители Еврокомиссии встретятся вечером 7 ноября, чтобы завершить работу над текстом решения с рекомендацией формально начать переговоры о членстве Украины.

В частности, ожидается, что ЕК даст рекомендацию странам — членам Евросоюза начать формальные переговоры с Киевом после проведения реформ и принятия правовых норм в части антикоррупционного законодательства, деолигархизации, а также защиты прав национальных меньшинств.

В агентстве добавили, что окончательные формулировки ещё предстоит определить, а само заключение будет опубликовано 8 ноября.

Как сообщало ИА Регнум, на саммите лидеров Евросоюза, который состоится 14–15 декабря, вероятно, будет вынесено окончательное решение о членстве Украины в ЕС. До этого Еврокомиссия даст оценку усилиям Украины на пути к членству в Евросоюзе. Не исключено, что Киеву могут выдвинуть новые условия для вхождения в организацию, написало агентство Reuters.

В конце августа глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что ЕС должен поставить перед собой чёткую цель и быть готовым к тому, чтобы принять новых членов уже в 2030 году. По словам политика, Брюсселю следует рассматривать расширение организации как одну из главных задач. Он отметил, что речь идёт о возможном вступлении Украины и Молдавии. Кроме того, в ЕС рассматривают вопрос о присоединении Боснии и Герцеговины, а также Грузии.