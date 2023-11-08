Париж, 8 ноября, 2023, 07:10 — ИА Регнум. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен добивается гибели европейских стран, в том числе и Франции, настаивая на вступлении Украины в Евросоюз. Об этом написал в соцсетях лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Иван Шилов ИА REGNUM Урсула фон дер Ляйен

Политик напомнил, что скоро ЕК опубликует отчёт, официально призывающий к началу переговоров о вступлении Украины в ЕС.

«Крайне коррумпированной страны», — возмутился Филиппо этим фактом.

Он считает, что Франции нужно выйти из Евросоюза, пока ещё не поздно.

«После этого трудно сказать, что цель ЕС, подчиняющегося США, не в том, чтобы добиться нашей смерти! Евросоюз хочет нашей прямой и простой смерти!» — добавил Флориан Филиппо.

Как сообщало ИА Регнум, представители Еврокомиссии встретятся, чтобы завершить работу над текстом решения с рекомендацией формально начать переговоры о членстве Украины.

В частности, ожидается, что ЕК даст рекомендацию странам — членам Евросоюза начать формальные переговоры с Киевом после проведения реформ и принятия правовых норм в части антикоррупционного законодательства, деолигархизации, а также защиты прав национальных меньшинств.

Само заключение будет опубликовано 8 ноября.