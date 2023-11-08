Берлин, 8 ноября, 2023, 08:16 — ИА Регнум. Средняя температура поверхности в октябре 2023 года составила 15,3 градуса, что превысило на 0,4 градуса установленный в 2019 году рекорд. Таким образом, второй осенний месяц в текущем году стал самым тёплым за всю историю наблюдений, сообщила европейская служба мониторинга Copernicus.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Осенний лист. Осень

Также в октябре 2023 года зафиксирована рекордная для месяца средняя температура верхних слоёв воды Атлантического океана в 20,79 градуса.

Во Всемирной метеорологической организации ООН прогнозируют, что глобальные температуры могут достигнуть рекордно высоких показателей в течение следующих пяти лет. На это влияют парниковые газы и смена фаз океанских течений с Ла-Нинья на Эль-Ниньо. Это также отразится на режиме выпадения осадков.

Как сообщало ИА Регнум, по данным британских учёных, если не сократить выбросы парниковых газов, мир столкнётся с непоправимыми последствиями климатического кризиса уже к 2030 году. Так, специалисты Центра экологической политики Имперского колледжа Лондона опубликовали исследование в журнале Nature Climate Change, в котором говорится, что к концу этого десятилетия планета пройдёт безопасный порог глобальных температур в 1,5 градуса Цельсия по сравнению с уровнем до промышленной революции.

По прогнозу, через 20 лет температура поднимется на два градуса, если не принять какие-либо меры.

Немного улучшить ситуацию с изменением климата Земли может увеличение роста растительности. Но в то же время таяние ледников и изменения в циркуляции океанов усиливают эти изменения, считают учёные.