Киев, 7 ноября, 2023, 17:56 — ИА Регнум. Уволенный после языкового скандала киевский таксист заявил, что его возмутило поведение пассажирок, требовавших говорить только на украинском языке. Об этом 7 ноября сообщило украинское издание «Страна».

Кадр из видео

«Они передёргивали, лезли на рожон из-за языка. Я не знаю, когда она начала это снимать. Я завёл двигатель и выключил, даже с места не двигался. Говорю: вы неадекватные, больные. Я их высадил», — сказал таксист.

По его словам, подобные ситуации у него уже были. Он добавил, что в его обязанности не входит «разговор по душам».

Таксист рассказал, что умеет разговаривать на украинском, но сам приехал с юга страны, где все говорят на русском.

Как передавало ИА Регнум, 26 октября в Киеве две женщины устроили скандал в такси из-за отказа водителя перейти на украинский язык. Пассажирки потребовали от таксиста говорить на государственном языке, после чего тот предложил им покинуть машину. На опубликованной записи видно, как две женщины требуют от водителя общения на «украинской мове». В ответ жительницы Киева, периодически сбиваясь на русский язык, пытались возразить решению таксиста отменить заказ.

Эстонская компания Bolt, которая является создателем мобильного приложения для вызова такси, заявила, что навсегда заблокировала аккаунт киевского таксиста, высадившего женщин за требование говорить на украинском языке. В компании также заявили, что готовы сотрудничать с украинскими полицейскими по этому инциденту.

29 октября таксист записал видеообращение, в котором поблагодарил людей за поддержу. Он также высказал слова благодарности за храбрость пользователям соцсетей, которые писали под соответствующими постами свои комментарии, а также людям, которые поддерживали его морально.