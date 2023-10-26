Киев, 26 октября, 2023, 12:52 — ИА Регнум. В Киеве две женщины устроили скандал в такси из-за отказа водителя перейти на украинский язык. Об этом сообщает издание «Страна. ua» у себя в Telegram-канале.

Кадр из видео

Как пишет СМИ, пассажирки потребовали от таксиста говорить на государственном языке, после чего тот предложил им покинуть машину. На опубликованной записи видно, как две женщины требуют от водителя общения на «украинской мове», на что мужчина назвал их «больными». В ответ жительницы Киева, периодически сбиваясь на русский язык, пытались возразить решению таксиста отменить заказ.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3842035" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как передавало ИА Регнум, русскоговорящая женщина в Одессе попыталась запретить уличному музыканту исполнять песни по-русски, на что молодой человек заявил, что одесситы всегда говорили на русском языке. Однако прохожие, находившиеся рядом, поддержали музыканта. Очевидцы также спросили украинку, почему она сама говорит на русском языке. На это женщина ответила, что старается говорить на «мове», но потом опять перешла на русский.

Ранее сообщалось, что Киевский национальный университете (КНУ) имени Тараса Шевченко закрыл программы по изучению русского и белорусского языков. В вузе также запретили использовать в научной деятельности российские источники. По словам ректора университета Владимира Бугрова, в учебных заведениях изучать русский язык и литературу можно в исключительных случаях, как на медицинском отделении или на биологическом факультете университета «изучают вирусы».