Киев, 26 октября, 2023, 18:39 — ИА Регнум. Эстонская компания Bolt, которая является создателем мобильного приложения для вызова такси, заявила, что навсегда заблокировала аккаунт киевского таксиста, высадившего женщин за требование говорить на украинском языке. Об этом 26 октября сообщило издание «Страна. ua» в своём Telegram-канале.

Кадр из видео

Отмечается, что в компании также заявили, что готовы сотрудничать с украинскими полицейскими по этому инциденту.

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Как ранее сообщало ИА Регнум, в Киеве две женщины устроили скандал в такси из-за отказа водителя перейти на украинский язык. Пассажирки потребовали от таксиста говорить на государственном языке, после чего тот предложил им покинуть машину.

На опубликованной записи видно, как две женщины требуют от водителя общения на «украинской мове», на что мужчина назвал их «больными». В ответ жительницы Киева, периодически сбиваясь на русский язык, пытались возразить решению таксиста отменить заказ.