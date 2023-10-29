Киев, 29 октября, 2023, 15:58 — ИА Регнум. Таксист, который был уволен после языкового скандала в Киеве, записал видеообращение в котором поблагодарил людей за поддержу. Об этом сообщает украинское издание «Страна. ua».

Кадр из видео

«Огромное спасибо всем неравнодушным людям, которые откликнулись на этот инцидент», — сообщил мужчина, также высказав слова благодарности за храбрость пользователям соцсетей, которые писали под соответствующими постами свои комментарии, а также людям, которые поддерживали его морально.

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Мужчина отметил, что нигде не прячется.

«Благодарность вам всем, ребята. Спасибо», — добавил он на русском языке.

Как передавало ИА Регнум, в Киеве две женщины устроили скандал в такси из-за отказа водителя перейти на украинский язык. Пассажирки потребовали от таксиста говорить на государственном языке, после чего тот предложил им покинуть машину. На опубликованной записи видно, как две женщины требуют от водителя общения на «украинской мове», на что мужчина назвал их «больными». В ответ жительницы Киева, периодически сбиваясь на русский язык, пытались возразить решению таксиста отменить заказ.

Эстонская компания Bolt, которая является создателем мобильного приложения для вызова такси, заявила, что навсегда заблокировала аккаунт киевского таксиста, высадившего женщин за требование говорить на украинском языке. Отмечается, что в компании также заявили, что готовы сотрудничать с украинскими полицейскими по этому инциденту.