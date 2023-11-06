Киев, 6 ноября, 2023, 20:07 — ИА Регнум. Конфликт между лидером киевского режима Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным вышел в публичное пространство и приближается к горячей фазе. Об этом бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил 6 ноября на своём YouTube-канале.

Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency/Global Look Press Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный

По словам бывшего советника, фактически наблюдается прямое открытое столкновение политической верхушки: Зеленского и людей из его окружения. Конфликт перешёл в прямое противоборство.

«Борьба приближается к какой-то горячей фазе между Зеленским и Залужным», — констатировал Соскин.

По его словам, прежде конфликт лидера киевского режима и военачальника находился в тени, теперь же происходит открытая дискредитация главнокомандующего. Соскин предположил, что в ближайшее время в публичном пространстве может появиться компромат на Зеленского.

Залужный в статье для журнала The Economist, опубликованной 1 ноября, заявил о тупике, в который зашла украинская армия. Он признал, что, «скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет».

Как сообщало ИА Регнум, Зеленский не согласился с мнением главкома ВСУ. Украинский лидер объяснил проблемы контрнаступления тем, что небо находится под контролем Воздушно-космических сил России. По его мнению, ситуацию якобы получится изменить с помощью американских истребителей F-16 и усиления украинской системы ПВО.