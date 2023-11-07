Махачкала, 7 ноября, 2023, 16:58 — ИА Регнум. Против замглавы МВД Дагестана Руфата Исмаилова возбуждено дело по факту дачи и получения взятки в особо крупном размере. Об этом 7 ноября сообщили в региональном управлении ФСБ России.

МВД по РД

«Возбуждено уголовное дело по факту дачи и получения взятки в особо крупном размере в отношении заместителя министра внутренних дел по Республике Дагестан — начальника следственного управления МВД по Республике Дагестан полковника юстиции Исмаилова», — говорится в сообщении.

Отмечается, что фигурантом этого дела также является заместитель начальника следственного управления регионального МВД полковник Далгат Абдулгапуров.

В ведомстве добавили, что Исмаилов и Абдулгапуров задержаны в рамках расследования уголовного дела, которое возбудил Следственный комитет РФ по материалам УФСБ и подразделения собственной безопасности регионального МВД.

Как сообщало ИА Регнум, Исмаилов был задержан утром 7 ноября, у него дома и на работе прошёл обыск. Его подозревают в получении взятки. По словам председателя координационного совета НКО Дагестана Шамиля Хадулаева, Исмаилова и Абдулгапурова, вероятно, отправили в Москву.

Исмаилов занимает пост замминистра МВД Дагестана с 4 декабря 2019 года. До этого он на протяжении нескольких месяцев исполнял обязанности замглавы ведомства. Уроженец Дербента Исмаилов окончил Нижегородскую академию МВД России, после чего работал заместителем начальника Дербентского ГОВД по следственной работе.