Махачкала, 7 ноября, 2023, 11:48 — ИА Регнум. В Дагестане задержали заместителя министра внутренних дел республики Руфата Исмаилова, сообщает 7 ноября ТАСС со ссылкой на источники.

МВД по Республике Дагестан Руфат Исмаилов

«Задержан замминистра внутренних дел Республики Дагестан Руфат Исмаилов», — сообщил собеседник агентства.

Дома и на рабочем месте у Исмаилова проходят обыски. Причина задержания уточняется.

Как сообщало ИА Регнум, в начале октября в Дагестане задержали главу города Кизилюрта Магомеда Магомедова. Задержание политика может быть связано с его работой на посту министра спорта республики.