Махачкала, 7 ноября, 2023, 12:16 — ИА Регнум. Заместителя министра внутренних дел Дагестана Руфата Исмаилова подозревают в получении взятки. Об этом 7 ноября сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики.

МВД России по РД Заместитель министра внутренних дел Дагестана Руфат Исмаилов

Отмечается, что задержание Исмаилова провели сотрудники ФСБ. В рамках уголовного дела ведутся следственные действия.

Исмаилов был назначен на пост замминистра МВД Дагестана в декабре 2019 года.

Как ранее сообщало ИА Регнум, в Дагестане задержали заместителя министра внутренних дел республики Руфата Исмаилова. В его доме и на рабочем месте у него проходят обыски.

В начале октября в Дагестане задержали главу города Кизилюрта Магомеда Магомедова. Задержание политика может быть связано с его работой на посту министра спорта республики, он возглавлял ведомство с 2012 по 2021 год.