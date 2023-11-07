Москва, 7 ноября, 2023, 17:05 — ИА Регнум. Вероятность того, что мир разделится на два торговых блока, в настоящее время весьма высока, считает Андрей Гусев, доцент департамента корпоративных финансов и корпоративного управления финансового университета при правительстве РФ. Об этом он заявил 7 ноября корреспонденту ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее экономисты Международного валютного фонда спрогнозировали, что в скором времени мир распадётся на два торговых блока, один из которых возглавят США и Европейский союз, а второй — Китай и Россия. Причём случится это не только из-за украинского кризиса, но и из-за того, что Вашингтон и Пекин в последнее время уже воздвигли целый ряд двусторонних торговых барьеров.

«Вероятность такого разделения весьма высока, учитывая геополитические реалии и то, что политика временно может быть важнее экономики, — согласился Гусев. — Страны Запада готовили почву для такой изоляции Китая и России достаточно давно».

По его мнению, к блоку, который возглавят Россия и Китай, вероятнее всего, примкнут Иран, арабские страны, государства Центральной Азии и большая часть стран Африки и Латинской Америки. Между тем Индия постарается сохранить нейтралитет, чтобы получать дивиденды от сотрудничества со всеми.

Однако есть мнение, что эксперты МВФ спешат с прогнозами о скором распаде мира на два блока. Как заметила Анастастия Прикладова, доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Г. В. Плеханова, несмотря на торговые войны, товаропоток между США и Китаем растёт.

«За последние пять лет экспорт из США вырос почти на 30%, а из КНР — более чем на 20%. Это говорит о том, что введение различного рода ограничений не становится решающим фактором в развитии внешнеторговых связей, — заявила она. — В связи с этим разделение мира на два торговых блока представляется маловероятным, а смена географических приоритетов внешней торговли стран не означает отказа от сотрудничества с текущими партнёрами».

Например, Индия, как подчеркнула Прикладова, выстраивает прочные внешнеторговые связи с США, Китаем, Россией, государствами Персидского залива и Евросоюза, поэтому имеет широко диверсифицированную структуру экспорта и импорта. Что касается стран Центральной Азии, то они в большей степени тяготеют к так называемому восточному блоку, что определяется территориальной близостью с Китаем, сохранением связей на постсоветском пространстве и участием в СНГ, а также развитием формата ШОС.

«Но если возвращаться к идее МВФ о блоковом развитии международной торговли, то зона влияния связки Китай — Россия может быть расширена на БРИКС и ШОС и соответствующие регионы мира», — сказала она.

Кроме того, есть точка зрения, что наиболее реалистичен сценарий, предполагающий, что противоборство будет идти между блоками по стратегическим отраслям. Её в беседе с корреспондентом ИА Регнум высказал Александр Абрамов, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС.

«Процесс уже идёт, и если смотреть по потокам прямых иностранных инвестиций, то центром противоборства в цепочках добавленной стоимости являются США и Китай — страны, которые в силу своей промышленной политики предлагают огромные льготы тем, кто размещает производство стратегических отраслей на их территории. Кроме того, к этим двум странам подбирается Евросоюз», — заметил он.

По его словам, вероятно, крупные центры будут конкурировать между собой, а мелкие страны с развитыми инновационными технологиями (Англия, Сингапур, Индонезия) будут страдать от этого и пытаться объединяться в коалиции.

«Таким образом, несколько крупнейших мировых центров, которые играют сами за себя, будут противостоять друг другу. Им же будут противостоять коалиции региональных государств, которые не хотят допустить того, чтобы новые производства перетекли в крупные страны», — подытожил Абрамов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по мнению экономистов МВФ, в последнее время торговые ограничения в таких секторах, как сырьевые товары и полупроводники, которые считаются критически важными для национальной безопасности и стратегической конкуренции, всё чаще берут верх над глобальной экономической интеграцией и её общими выгодами. Эксперты рассматривают такие события, как ранние признаки более широкой геоэкономической фрагментации.

До этого МВФ спрогнозировал рост российского ВВП в 2023 году на 2,2%, а мировой экономики — на 3%.

В начале октября 2023 года исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин заявил, что Вашингтон сам создал ситуацию, когда многие страны начали искать альтернативы доллару. Так, в мире стали больше использовать другие национальные валюты, в первую очередь юань.